Die Anleger dürften die Daten genau in Augenschein nehmen, bevor am Mittwoch kommender Woche die US-Notenbank Fed über ihren geldpolitischen Kurs informiert. Der Markt preist weiter eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine erneute Leitzinssenkung ein, nachdem der jüngst verspätet veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für den September durchwachsen ausgefallen war. Die Fed muss ihrem Mandat zufolge neben der Beschäftigung allerdings auch die hartnäckige Inflation im Auge behalten.