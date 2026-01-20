Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG eine Stunde vor dem Handelsauftakt 1,3 Prozent tiefer bei 48.713 Punkten taxiert. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 wird 1,8 Prozent im Minus bei auf 25.081 Zählern erwartet.
Nach einem kräftigen Ergebnisplus im vergangenen Jahr will der US-Mischkonzern 3M seine Gewinnentwicklung 2026 noch weiter beschleunigen. Für die neue Zwölfmonatsperiode hat sich das Management um Konzernchef William Brown vorgenommen, den bereinigten Gewinn im besten Fall um rund 8 Prozent zu steigern. Analysten hatten aber in der Mitte der Spanne mehr erwartet. Vorbörslich ging es für die lange Zeit stark gelaufene Aktie um 4,7 Prozent abwärts.
Der Streaming-Anbieter Netflix legt im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers nach. Das Unternehmen will sein bisheriges Gebot von knapp 83 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner jetzt komplett in bar bezahlen. Bislang sollten die Warner-Aktionäre einen Teil der Summe in Netflix-Aktien erhalten. Konkurrent Paramount bietet hingegen gut 108 Milliarden Dollar für den gesamten Warner-Brothers-Konzern, einschliesslich der dazugehörigen Fernsehsender wie CNN. Die Papiere von Netflix stiegen vorbörslich um 1,0 Prozent, während die Warner-Titel 0,3 Prozent verloren und jene von Paramount 0,7 Prozent einbüssten.
Die Anteilsscheine der Edelmetall-Produzenten Newmont und Agnico Eagle Mines verteuerten sich vorbörslich um 3,1 beziehungsweise 3,7 Prozent. Sie profitierten von neuen Rekordhochs bei den Gold- und Silberpreisen. Die Edelmetalle sind angesichts der vielen geopolitischen Krisenherde wie der Lage im Iran und Trumps Zoll-Drohungen als «sichere Häfen» derzeit stark gefragt.
Die Aktien von Rapt Therapeutics wurden vorbörslich um knapp 64 Prozent auf 57,50 US-Dollar nach oben katapultiert, nachdem der britische Pharmakonzern GSK die Übernahme des US-Biotech-Unternehmens angekündigt hatte. GSK bietet den Rapt-Aktionären 58 Dollar je Aktie, was einem Firmenwert von 2,2 Milliarden Dollar entspricht./edh/tih
(AWP)