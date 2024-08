Die US-Aktienmärkte steuern wegen Konjunktursorgen und einer ausgeprägten Tech-Schwäche auch am Freitag auf deutliche Kursverluste zu. Bereits am Vortag hatten sehr schwach ausgefallene Konjunkturdaten zunehmende Ängste vor einer Abkühlung der Wirtschaft in den Fokus der Anleger gerückt. Zudem belasten enttäuschende Quartalszahlen von Intel und Amazon . Frische Arbeitsmarktdaten verstärkten noch den vorbörslichen Druck. Auch die steigenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sorgen für Belastung.