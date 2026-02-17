Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende dürften die US-Aktienmärkte mit Kursverlusten in den Handel am Dienstag starten. Marktbeobachtern zufolge halten die Ängste rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) an. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen grosser KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind. US-Konjunkturdaten hatten vorbörslich kaum Einfluss auf die Kurse.