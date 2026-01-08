Unter Druck stehen vorbörslich die 3,3 Prozent niedrigeren Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa , die von JPMorgan mit «Underweight» auf ein negatives Votum abgestuft wurden. Analyst Bill Peterson gibt in einem Ausblick auf die kommende Branchen-Berichtssaison Kupferaktien den Vorzug vor Aluminium. Er verwies dabei auch auf die Bewertung der Alcoa-Aktien, die zuletzt ein Hoch seit Juni 2022 erreicht hatten./tih/jha/