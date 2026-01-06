Im Chipsektor wurde ausserdem auf eine Rede des Nvidia -Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser kündigte an, dass die eigene Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah auch verstärkt in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos eingebracht werden soll. Zudem wurde von ihm der Produktionsstart des nächsten Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin bekanntgegeben. Die Nvidia-Aktien notierten vorbörslich mit plus 0,8 Prozent. Sie waren damit der beste unter den sieben bedeutendsten US-Technologiewerten.