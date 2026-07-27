Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. In der Folge stieg der Preis für die Nordseesorte Brent beständig und überschritt schliesslich die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Die Feuerpause seit dem Wochenende nährt nun wieder Hoffnungen auf eine Deeskalation in dem seit Ende Februar tobenden Krieg zwischen den USA und dem Iran, denn auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent sank zuletzt unter 90 Dollar, und die Anleger gehen prompt wieder in den «Risk-on-Modus», wie Marktanalyst Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets konstatierte.