Die US-Börsen dürften am Mittwoch uneinheitlichin den Handel starten. Während der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial etwas schwächer erwartet wird, dürften die am Vorabend vorgelegten starken Quartalszahlen des Tech-Schwergewichts Alphabet der Nasdaq leichten Auftrieb bescheren. Damit würde sich die am Dienstag bereits zu beobachtende Tendenz unter den wichtigsten Indizes fortsetzen.