Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Tesla ihre Talfahrt fortsetzen und um weitere 1,9 Prozent nachgeben, wie der Blick auf die vorbörsliche Kursentwicklung zeigt. Seit ihrem Zwischenhoch im Juli ist es beständig wieder abwärts gegangen. Am Dienstag waren es 2,8 Prozent. Seit dem Hoch am 19. Juli bei knapp unter 300 US-Dollar haben sie bereits etwas mehr als 22 Prozent eingebüsst. Preissenkungen angesichts des Wettbewerbsdrucks belasten. So verringerte der Elektroautobauer innerhalb von drei Tagen zum zweiten Mal seine Preise in China.