Nach dem sehr schwachen Wochenauftakt stehen die Vorzeichen für die US-Börsen am Dienstag auf Stabilisierung. Grössere Sprünge nach oben sind aber nicht zu erwarten. Stattdessen dürften sich Investoren von der Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch mehr Aufschluss über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.