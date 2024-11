Der tags zuvor abgerutschte Nasdaq 100 dürfte mit einem vergleichbaren Plus wieder an der Marke von 20.000 Punkten kratzen. Auch für den marktbreiten S&P 500 deutet sich eine Erholung an, sodass er seine tags zuvor getestete 50-Tage-Durchschnittslinie zunächst tatsächlich verteidigen könnte. Die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober bewegten zunächst nur wenig.