Die Anleger in New York können nach der Talfahrt der vergangenen Tage am Montag auf eine Stabilisierung hoffen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 40.667 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,9 Prozent im Plus bei 18.585 Punkten.