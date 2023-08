Der Nasdaq 100 dürfte am Donnerstag mit plus 0,4 Prozent auf 14 943 Punkte starten. Der technologielastige Auswahlindex hatte am Mittwoch nach dem Zinsprotokoll der Fed mit minus 1,1 Prozent deutlicher nachgegeben. Die US-Notenbank liess die Tür für weitere Zinserhöhungen offen, was vor allem Anlegern von Tech-Unternehmen nicht so recht schmeckt. Solche Konzerne gelten als besonders zinssensitiv.