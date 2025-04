Nach der jüngsten Schwäche dürften die wichtigsten US-Aktienindizes am Dienstag zunächst eine Gegenreaktion zeigen. Der Broker IG erwartet den Dow Jones Industrial rund anderthalb Stunden vor dem Handelsstart 0,7 Prozent höher bei 38.450 Punkten. Er muss sich auch stabilisieren, um den schwächsten Monat seit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu verhindern. Denn Ende März, vor der Zollflut des US-Präsidenten gegen praktisch die ganze Welt, hatte der Dow noch bei 42.000 Punkten notiert. Nach kurzer Zwischenerholung rückte zuletzt wieder das Monatstief leicht über 36.600 Punkten in den Fokus.