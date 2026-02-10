Stagnation auf hohem Niveau dürfte am Dienstag das Motto an den US-Aktienmärkten lauten. Für die marktführenden Indizes deuten sich im vorbörslichen Handel keine grösseren Sprünge an. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag eine weitere Rekordmarke erreicht hatte, wird vom Broker IG knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt moderat im Minus erwartet bei 50.090 Punkten. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 wird mit 25.244 Zählern leicht im Minus indiziert.