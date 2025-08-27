Die Nvidia-Aktien, deren Wert sich seit dem ersten Zollschock Anfang April schon wieder mehr als verdoppelt hat, notierten vorbörslich 0,7 Prozent höher. Erst vor gut zwei Wochen hatten sie mit 184,48 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Das Plus seit Jahresanfang fällt mit gut 35 Prozent für Nvidia-Verhältnisse allerdings fast schon bescheiden aus. Im Vergleich etwa mit den Papieren der Datenanalyse-Firma Palantir , die sich 2025 um rund 113 Prozent verteuert haben, hat Nvidia klar das Nachsehen. Palantir gewannen am Mittwoch vorbörslich 1,9 Prozent.