Am Dienstag dürfte es an den US-Börsen vor allem mit den Aktien der Halbleiterbranche teils kräftig nach oben gehen. Ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will, trieb die Kurse im vorbörslichen Handel an. Weil die US-Halbleiteraktien im Nasdaq 100 schwer gewichtet sind, zeichnet sich für den Index gut eine Stunde vor dem Start ein Plus von 1,4 Prozent auf knapp 29.000 Punkte ab.