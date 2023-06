Am New Yorker Aktienmarkt tendieren Standard- und Techwerte am Freitag in unterschiedliche Richtungen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor der Eröffnung mit minus 0,19 Prozent auf 33 769 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG nach seiner deutlichen Erholung am Vortag nun bei 14 520 Zählern nochmals 0,24 Prozent höher. Die Blicke richten sich bereits auf die nächste Woche, dann stehen US-Inflationsdaten und Leitzinsentscheidungen an.

09.06.2023 14:50