An den US-Börsen dürften die Technologieaktien am Dienstag zunächst an ihre deutlichen Vortagesgewinne anknüpfen und weiter steigen. Die jüngsten Konjunkturdaten hätten die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterstrichen und so die Annahme einer sanften Landung der Konjunktur gestützt, kommentierte Sophie Lund-Yates, Aktienanalystin beim Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown. Dies schaffe ein Umfeld, in dem Technologie-Aktien besser gedeihen können, und dieser allgemeine Optimismus breite sich auf den globalen Märkten aus.

22.08.2023 14:48