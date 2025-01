Am US-Aktienmarkt dürften die Technologiewerte am Montag an ihre deutliche Erholung vom Wochenschluss anknüpfen und weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq 100 zuletzt 1,1 Prozent höher auf 21.556 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird 0,5 Prozent im Plus erwartet.