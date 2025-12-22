Im Rohstoffsektor griffen Anleger bei Gold-, Silber- und Kupferproduzenten wie Newmont , Coeur Mining oder Freeport McMoran zu. Die Nachfrage nach den Metallen mit Preisen in Rekordhöhen ist ungebrochen hoch, bei Gold vor allem durch geopolitische Spannungen getrieben, bei Silber und Kupfer vom Bedarf der Tech-Industrie.