Der Fokus aber dürfte am Donnerstag auf Broadcom liegen. Der Chipkonzern wächst zwar dank guter Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) weiter rasant. Zudem fielen die Quartalszahlen wie erwartet aus. Allerdings enttäuschte bei der Zahlenvorlage die KI-Komponente des Ausblicks. «Es ist eine schwierige Aufgabe, jedes Quartal wieder positiv zu überraschen», sagte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies. Grundsätzlich sei die KI-Dynamik aber völlig intakt.