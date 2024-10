Die Unsicherheit vor den US-Wahlen und wieder höhere Renditen am Anleihemarkt dürften am Mittwoch den New Yorker Aktienmarkt erneut etwas bremsen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor dem Handelsstart 0,5 Prozent schwächer auf 42.708 Punkten. Den von Technologie-Aktien dominierten Nasdaq 100 erwartet IG mit minus 0,4 Prozent bei 20.305 Zählern. Im Fokus steht erneut eine Vielzahl an Quartalsberichten.