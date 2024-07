Neben Tech-Aktien könnten Bankenwerte wie Wells Fargo , Goldman Sachs , Morgan Stanley und Bank of New York Mellon am Dienstag einen Blick wert sein. Laut der Nachrichtenagentur Reuters erwägt die Fed Änderungen bei der Berechnung des zusätzlichen Kapitals, das systemrelevante US-Grossbanken als Risikopuffer vorhalten müssen. Den grössten Geldhäusern des Landes könnte das demnach in Summe Milliarden an Kapital sparen, das sie dann anderweitig verwenden könnten.