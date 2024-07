Nach der jüngsten Rekordjagd zeigt sich der US-Aktienmarkt am Mittwoch erst einmal träge. Am Vortag hatten Technologiewerte ihren guten Lauf zwar fortgesetzt, am Ende war von den zwischenzeitlich deutlichen Kurszuwächsen aber nicht viel geblieben: Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 war abgedreht, nachdem er im Juli in der Spitze nochmals einen Gewinn von fast 4,5 Prozent eingefahren hatte. Im Fokus steht weiterhin die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der von Künstlicher Intelligenz (KI) angetriebene Höhenflug von Techwerten.