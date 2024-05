Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag wenig verändert in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 0,1 Prozent tiefer bei 39 032 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 wird 0,2 Prozent im Plus bei 18 853 Zählern erwartet.