Aus Unternehmenssicht dürften die Aktien von Walt Disney und Penn Entertainment im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der US-Medien- und Unterhaltungskonzern und der Kasinobetreiber steigen gemeinsam in das Sportwettengeschäft ein. Der neue Wettanbieter solle unter dem Namen ESPN Bet firmieren und an Disneys Sportsender-Tochter ESPN angegliedert werden. Den Angaben zufolge zahlt Penn über zehn Jahre hinweg rund 1,5 Milliarden US-Dollar in bar und rund 500 Millionen Dollar über Optionsscheine an ESPN. Die Penn-Papiere profitierten auch von unerwartet guten Quartalszahlen des Glücksspielanbieters und schnellten vorbörslich um 17 Prozent nach oben. Die Disney-Titel gewannen 1,3 Prozent.