Nach den Vortagesverlusten dürfte der US-Aktienmarkt am Dienstag nahe Rekordniveau erst einmal auf Richtungssuche gehen. Während die Standwerte an der Wall Street mehrheitlich im Minus beginnen dürften, deutet sich für die Technologietitel an der Nasdaq ein freundlicher Auftakt an. Den Märkten scheine zum Jahresende die Luft auszugehen, die Akteure warteten auf neue Kurstreiber, sagte Investmentstratege Lee Hardman von der MUFG Bank.