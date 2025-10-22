Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Netflix im Fokus stehen. Der Videostreaming-Marktführer hatte am Dienstag nach US-Börsenschluss für das dritte Quartal ein anhaltend gutes Umsatzwachstum von 17 Prozent ausgewiesen. Netflix nennt inzwischen keine Abonnenten-Zahlen mehr, weshalb die Erlösentwicklung nun als Hauptindikator für das Geschäftswachstum gilt. Beim Gewinn je Aktie verfehlte das Unternehmen die Analystenerwartungen allerdings deutlich. Im vorbörslichen Handel sackten die Papiere um 7,6 Prozent ab.