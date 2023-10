Wenig verändert und mit negativem Unterton werden die US-Aktienmärkte zum Auftakt in das vierte Quartal erwartet. Für Belastung dürften zum Start in den Oktober vorerst auch weiterhin Zinsbefürchtungen sorgen. Dagegen herrscht an der Wall Street zunächst Erleichterung, dass im letzten Moment eine US-Haushaltssperre abgewendet wurde.

02.10.2023 14:56