Bei den mit Kryptowährungen in Zusammenhang stehenden Aktien sind die deutlichen Vortagesgewinne am Mittwoch vorbörslich schon wieder verpufft. So fielen die Titel von Marathon Digital und Riot Platforms zuletzt um jeweils 7,9 Prozent. Sie reagierten auf einen Rücksetzer des Bitcoin-Kurses. Am ersten Handelstag des Jahres hatten fortgesetzte Spekulationen auf die Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) durch die US-Börsenaufsicht SEC die Digitalwährung erstmals seit April 2022 über die Marke von 45 000 Dollar getrieben./edh/mis