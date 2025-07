Quartalszahlen rücken am Dienstag in den Blick. Der Getränkekonzern Coca-Cola und der Farben- und Lackehersteller Sherwin-Williams berichten aus dem Dow. Coca-Cola schnitt besser als erwartet ab und wird etwas zuversichtlicher für die Gewinnentwicklung. Die Papiere drehten allerdings nach vorbörslichem Plus zuletzt ins Minus.