Am Sonntag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt, die alle Länder betreffen sollen, auch die Nachbarn Kanada und Mexiko. Details würden Anfang dieser Woche folgen, hiess es. Ganz überraschend kam das allerdings nicht, nachdem Trump noch während des US-Börsenhandels am Freitag bei einem Treffen mit dem japanischen Premierminister gesagt hatte, er plane in der kommenden Woche weitere Zölle oder könnte seine aktuelle Zollpolitik umgestalten.