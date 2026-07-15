Unter den Einzelwerten dürfte Paypal Beachtung finden, denn Übernahmehoffnungen geben der in diesem Jahr sehr schwach gelaufenen Aktie vorbörslich Rückenwind. Das Papier des Bezahldienstleisters sprang um 19 Prozent auf 57 US-Dollar hoch. Im Hauptgeschäft würden die Aktien damit ihren Verlust seit Jahresbeginn auf 2,4 Prozent verringern. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, wollen der Zahlungsabwickler Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International den Fintech-Pionier PayPal übernehmen.