An den US-Börsen zeichnet sich am Ende einer tiefroten Woche ein Erholungsversuch ab. Nachdem der Dow Jones Industrial im bisherigen Wochenverlauf etwa 2.000 Punkte oder fast fünf Prozent abgegeben hat, dürfte er am Freitag 0,7 Prozent höher in den Handel starten. Die Indikation des Brokers IG liegt bei 41.090 Punkten.