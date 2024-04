Die Serie jüngster Bankenzahlen setzte sich fort: Auffällig entwickelten sich vorbörslich vor allem die Aktien von Morgan Stanley , indem sie 3,8 Prozent zulegten. Dem folgten auch die Aktien der Bank of America , indem sie es nach den Zahlen vorbörslich mit gut einem Prozent ins Plus schafften. Auch die Titel der Bank of New York Mellon stiegen vorbörslich um 0,7 Prozent.