Am Markt wird davon ausgegangen, dass die Notenbank Fed an der Schwelle zur ersten Zinssenkung seit mehr als vier Jahren steht. Dies hat den Börsen zuletzt Auftrieb verliehen, denn niedrigere Zinsen verbilligen Kredite und können so die Wirtschaft ankurbeln. Die am Donnerstag veröffentlichten, gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten jedoch hatten auf ein eher geringes Tempo bei der Lockerung der Geldpolitik hingedeutet, was vor allem die Anleger der zinssensiblen Technologieaktien verschreckte.