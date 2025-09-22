Der JPMorgan-Analyst Chris Schott urteilte in einer ersten Reaktion, die Metsera-Übernahme dürfte den von Pfizer vorangetriebenen Eintritt in den Adipositas-Markt deutlich beschleunigen. Er glaubt, dass die Übernahme auch bei den Pfizer-Anlegern gut ankommt, da im Bereich der Fettleibigkeit eine breitere Produktpalette erwartet werde. Der Pfizer-Kurs legte vorbörslich etwas zu. Die JPMorgan-Experten sehen in Structure Therapeutics ein weiteres Unternehmen, das jetzt in den Branchenfokus rücken könnte. Dessen Kurs zog vorbörslich um zehn Prozent an.