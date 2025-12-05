Am Freitag nun wird das Börsenbarometer kaum verändert erwartet. Rund eine Stunde vor dem offiziellen Beginn taxierte der Broker IG den Dow zuletzt bei 47.853 Zählern. Die hartnäckige Inflation und der schwächelnde Arbeitsmarkt sorgten vor den Daten bei den Anlegern wieder für eine gewisse Nervosität, hiess es am Markt. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten bleibt aber in Sichtweite.