Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag gezügelt in den Dezember starten. Wie schon am Vortag zeigten sich die Standardwerte an der Wall Street vorbörslich etwas besser als jene an der Nasdaq-Börse. Im laufenden Jahr haben Standardwerte allerdings weniger stark zugelegt als Technologieaktien mit ihrer starken Rally.

01.12.2023 14:49