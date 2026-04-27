Die US-Börsen dürften nach den jüngsten Rekorden am Montag erst einmal wenig Dynamik zeigen. Zu Beginn einer Woche, die neben dem Iran-Krieg auch in puncto Geldpolitik und Berichtssaison wegweisend werden könnte, warten die Anleger zunächst einmal ab. Es besteht zwar weiter Hoffnung auf eine Öffnung der Strasse von Hormus, ein diplomatischer Durchbruch ist jedoch über das Wochenende ausgeblieben.