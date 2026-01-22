Für die deutlichen Kursgewinne tags zuvor hatte die Nachricht gesorgt, dass es keine US-Strafzölle gegen acht europäische Länder einschliesslich Deutschland zum 1. Februar geben soll, die US-Präsident Donald Trump wegen des Streits um Grönland angedroht hatte. Trump hatte zudem ein Rahmenabkommen mit der Nato zur Beilegung des mehrtägigen Konflikts um Grönland angekündigt.