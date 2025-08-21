Für Boeing -Titel ging es vorbörslich um 1,5 Prozent bergauf. Der Flugzeugbauer nähert sich laut Insidern einem Grossauftrag aus China über bis zu 500 Jets. Beide Seiten arbeiteten noch an den Bedingungen für den komplexen Deal, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich auf mit der Sache vertraute Personen. Damit würde für Boeing eine lange Durststrecke im Geschäft mit China enden, die seit dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in dessen erster Amtszeit 2017 anhält./gl/jha/