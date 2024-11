Teils zweistellige Kursverluste gibt es vorbörslich bei HP, Dell, Crowdstrike, Workday und Autodesk. Besonders heftig erwischte es Dell mit einem Abschlag von bis zu 13 Prozent. Die Anleger reagieren nervös darauf, dass die ersehnte Erholung des PC-Markts auf sich warten lässt. Dell-Finanzchefin Yvonne McGill erwähnte in einer Telefonkonferenz, dass der Erneuerungszyklus im PC-Bereich auf das kommende Jahr vertagt werde. Vom HP-Chef Enrique Lores hiess es in einem Interview, dass die Veröffentlichung der neuen Version von Microsoft's Windows-Software die PC-Verkäufe an Firmenkunden nicht so stark angekurbelt habe wie bei vorherigen Veröffentlichungen.