Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Curevac sprangen dank einer Übernahmeofferte von Biontech um fast ein Drittel ihres Werts auf 5,36 US-Dollar hoch. Der Mainzer Pharmahersteller will seinen Tübinger Konkurrenten für rund 5,46 Dollar je Curevac-Aktie schlucken und so den Bereich Krebsimmuntherapie voranbringen. Es sei ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Onkologie-Strategie, hiess es. Die Titel der Mainzer zogen in New York um 0,7 Prozent an./gl/mis