Wegen der hohen Treibstoffpreise schliesst American Airlines einen Verlust in diesem Jahr nicht aus. Das brachte den Aktienkurs vorbörslich unter Druck. Profitieren könnten von den hohen Energiepreisen die Grossen der Öl- und Gasbranche. ExxonMobil , Chevron und ConocoPhillips legten denn auch zu./bek/he