Tesla habe zwar die Absatzzahl und den Umsatz stark gesteigert, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes. Wegen milliardenschwerer Investitionen sei jedoch ein deutlich geringerer Gewinn übriggeblieben als erwartet.
Auch bei Alphabet hinterfragten Marktteilnehmer die hohen Ausgaben. Das Unternehmen hat die Prognose nochmals erhöht und rechnet nun für 2026 mit Ausgaben zwischen 195 und 205 Milliarden Dollar.
T-Mobile US übertraf zwar im zweiten Quartal mit der Zahl neuer Kunden die Konsensschätzung von Analysten. Die Telekom-Tochter habe jedoch im Vergleich mit dem Kontrahenten AT&T schwächer abgeschnitten, hiess es im Handel.
Wegen der hohen Treibstoffpreise schliesst American Airlines einen Verlust in diesem Jahr nicht aus. Das brachte den Aktienkurs vorbörslich unter Druck. Profitieren könnten von den hohen Energiepreisen die Grossen der Öl- und Gasbranche. ExxonMobil , Chevron und ConocoPhillips legten denn auch zu./bek/he
(AWP)