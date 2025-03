Die wichtigsten US-Indizes dürften am Freitag schwach in den sogenannten grossen Verfallstag an den Terminbörsen starten. Der gleichzeitige Auslauf von zahlreichen Finanzwetten zum Quartalsende sorgt regelmässig für höhere Schwankungen. Bislang war diese Woche im Dow Jones Industrial , S&P 500 und den Kursbarometern der Nasdaq auf dem tiefsten Niveau seit Herbst von Richtungssuche geprägt.