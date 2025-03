Nach kleinen Kursgewinnen am Vortag geht es wohl wieder abwärts. Als Grund für die vorbörslichen Verluste wird ein neuer Rückruf der Cybertrucks genannt, die ihrem eigenen Anspruch von der robusten Karosserie weiter nicht gerecht werden. Wieder in die Werkstätten müssen alle Modelle, die in den vergangenen fünfzehn Monaten produziert und verkauft wurden. Eine weitere schlechte Nachricht für den Konzern, dessen Aktien sich von ihrem Höhepunkt im Dezember aus zuletzt mehr als halbiert hatten.