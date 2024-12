An den US-Börsen bahnt sich am Dienstag für den Dow Jones Industrial der neunte Schwächetag in Folge an. Die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq dürfte nach einem weiteren Rekordhoch zum Wochenauftakt ebenfalls mit Verlusten starten. Im Fokus des heutigen Handelstages stehen vor allem die Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion im Monat November.