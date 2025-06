Nach den israelischen Luftangriffen auf den Iran dürften die US-Aktienmärkte am Freitag mit Einbussen eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Minus bei 42.582 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund einem halben Prozent an. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 wurde am Freitag 0,6 Prozent tiefer auf 21.668 Zählern taxiert.